Движение на фиолетовой ветке метро восстановлено после инцидента с пассажиром

25 января. Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Об этом сообщается в telegram-канале метро.



Поезда некоторое время не ходили от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» из-за инцидента с пассажиром.