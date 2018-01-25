13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации
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11:18 Происшествия Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован
11:14 Происшествия Сбивший людей на остановке на проспекте Мира мужчина был пьян
11:00 Происшествия Пожар произошел на рынке «Садовод», есть пострадавшие
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19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме
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