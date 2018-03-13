Движение на Ленинградском шоссе ограничено после столкновения двух грузовиков

13 марта. Mossovetinfo.ru - Два грузовых автомобиля столкнулись утром во вторник на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



Авария произошла в районе дома №112. Один из автомобилей после удара отбросило на подземный пешеходный переход. Пострадавших среди пешеходов нет, водители получили ранения.



Движение по левому и правому ряду на Ленинградском шоссе в сторону области ограничено.