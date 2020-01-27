27 января. Mossovetinfo.ru – Крупная авария произошла на внутренней стороне 38 километра МКАД, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Как сообщается, из-за аварии движение затруднено на протяжении нескольких километров, на месте работают оперативные службы. Для проезда открыта только крайняя левая полоса. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
По данным АГН «Москва», на МКАД столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.
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