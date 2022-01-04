Движение поездов на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график

4 января. Mossovetinfo.ru - Движение поездов на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.



Интервалы движения поездов были увеличены из-за человека на путях.



Обновлено: Движение на Калужско-Рижской линии вернули в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Ранее сообщалось, что составы не ходили от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира».