31 августа. Mossovetinfo.ru – На Новоарбатском мосту произошло крупное ДТП, сообщается в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.



«Все полосы по направлению в центр перекрыты, движение организовано по встречному ряду», - говорится в сообщении.



По предварительной информации на Новоарбатском мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей.