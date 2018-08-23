23 августа. Mossovetinfo.ru – Московские полицейские задержали двух безработных, подозреваемых в том, что они до смерти избили бездомную женщину, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.



Смерть женщины наступила еще 27 июня, когда она была доставлена через скорую помощь в реанимацию с многочисленными травмами, от которых в больнице скончалась.



22 августа сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались безработные жители Москвы в возрасте 22 и 21 года. Их подозревают в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они нанесли пострадавшей многочисленные телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. Расследование дела продолжается.