23 августа. Mossovetinfo.ru – Московские полицейские задержали двух безработных, подозреваемых в том, что они до смерти избили бездомную женщину, сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
Смерть женщины наступила еще 27 июня, когда она была доставлена через скорую помощь в реанимацию с многочисленными травмами, от которых в больнице скончалась.
22 августа сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались безработные жители Москвы в возрасте 22 и 21 года. Их подозревают в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они нанесли пострадавшей многочисленные телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. Расследование дела продолжается.
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