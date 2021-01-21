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Происшествия     21.01.2021 12:27

Двое подростков задержаны за подготовку вооруженного нападения на школу в Подмосковье

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Теги:  полиция  ФСБ  подростки  Подмосковье  Московская область  школа  нападение 

21 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Люберецком районе Московской области двух подростков, которые планировали вооруженное нападение на школу, сообщает РБК со ссылкой на источники в подмосковной полиции.

Сообщается, что подростки из видеороликов на YouTube узнали об идеологии массовых расстрелов в школах (скулшутинг) и стали обсуждать планы возможного нападения на школы с использованием огнестрельного и холодного оружия.

Обоим задержанным подросткам по 16 лет. Один из них учится в 10 классе одной из школ Подмосковья, второй - учащийся первого курса образовательного комплекса. При обыске у них были обнаружены и изъяты самодельные пистолеты, петарды с металлическими пулями, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью «Естественный отбор» (на английском языке).

В отношении задержанных подростков начата проверка.

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Карта места

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Теги: 
полиция  ФСБ  подростки  Подмосковье  Московская область  школа  нападение 

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