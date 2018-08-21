21 августа. Mossovetinfo.ru – Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших московских полицейских, которые обвиняются в мошенничестве с квартирами в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте ведомства.



Следствие установило, что в июле 2016 года двое сотрудников ОМВД «Вешняки» - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка и начальник отделения участковых уполномоченных - в составе преступной группы, в которую также входили сотрудники МФЦ «Вешняки», мошенническим путем лишили квартиры престарелую гражданку, проходившую лечение в психиатрической лечебнице. Впоследствии полицейские не организовали проверку по сигналу о мошенническом хищении квартиры. Ущерб составил 7,9 миллиона рублей.



Кроме того, с помощью информации, предоставленной полицейскими своим сообщникам, преступники также мошенническим путем завладели квартирой, принадлежавшей гражданке, скончавшейся в октябре 2015 года и не имевших прямых наследников.



Преступная группа была раскрыта, полицейские уволены. Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в Перовский районный суд для рассмотрения по существу.