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Происшествия     21.08.2018 17:37

Двоих экс-полицейских будут судить за мошенничество с квартирами в Москве

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Теги:  полиция  мошенничество  прокуратура 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших московских полицейских, которые обвиняются в мошенничестве с квартирами в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте ведомства.

Следствие установило, что в июле 2016 года двое сотрудников ОМВД «Вешняки» - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка и начальник отделения участковых уполномоченных - в составе преступной группы, в которую также входили сотрудники МФЦ «Вешняки», мошенническим путем лишили квартиры престарелую гражданку, проходившую лечение в психиатрической лечебнице. Впоследствии полицейские не организовали проверку по сигналу о мошенническом хищении квартиры. Ущерб составил 7,9 миллиона рублей.

Кроме того, с помощью информации, предоставленной полицейскими своим сообщникам, преступники также мошенническим путем завладели квартирой, принадлежавшей гражданке, скончавшейся в октябре 2015 года и не имевших прямых наследников.

Преступная группа была раскрыта, полицейские уволены. Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в Перовский районный суд для рассмотрения по существу.


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Теги: 
полиция  мошенничество  прокуратура 

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