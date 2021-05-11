Двухлетний ребенок остался жив после падения с 7 этажа в Москве

11 мая. Mossovetinfo.ru — Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна 7-го этажа в Москве, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.



Инцидент произошел 11 мая. Ребенок остался без присмотра матери и выпал из окна квартиры жилого дома, расположенного в Шенкурском проезде. При этом, во время происшествия мать ребенка находилась в квартире. У нее имеется еще двое несовершеннолетних детей.



Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна. В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по исполнению своих обязанностей, а также действиям уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.