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Происшествия     11.05.2021 17:49

Двухлетний ребенок остался жив после падения с 7 этажа в Москве

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Теги:  дети  происшествия  падение с высоты 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна 7-го этажа в Москве, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 мая. Ребенок остался без присмотра матери и выпал из окна квартиры жилого дома, расположенного в Шенкурском проезде. При этом, во время происшествия мать ребенка находилась в квартире. У нее имеется еще двое несовершеннолетних детей.

Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна. В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по исполнению своих обязанностей, а также действиям уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

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Теги: 
дети  происшествия  падение с высоты 

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