19 апреля. Mossovetinfo.ru – Двухлетний ребенок упал в искусственный пруд около школы искусств на северо-востоке Москвы и утонул. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Несчастный случай произошел 19 апреля, когда женщина с сыновьями 2-х и 6-ти лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Двухлетний ребенок упал в воду, когда женщина зашла в здание.



Время 6-ти летний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд. Когда женщина достала ребенка из воды, он был уже мертв.