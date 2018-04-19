19 апреля. Mossovetinfo.ru – Двухлетний ребенок упал в искусственный пруд около школы искусств на северо-востоке Москвы и утонул. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
Несчастный случай произошел 19 апреля, когда женщина с сыновьями 2-х и 6-ти лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Двухлетний ребенок упал в воду, когда женщина зашла в здание.
Время 6-ти летний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд. Когда женщина достала ребенка из воды, он был уже мертв.
20:31 Происшествия Двухлетний ребенок утонул в искусственному пруду на северо-востоке Москвы
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