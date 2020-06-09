9 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения стал участником «смертельного» ЛТП, признал себя виновным в аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ефремова.



Адвокат также сообщил, что допрос актера пока не состоялся «по ряду технических причин».



В понедельник, 8 июня, Ефремов на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада», водитель которого позднее скончался в больнице.



В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее причинение пострадавшему тяжелых травм, которое позднее было переквалифицировано на более тяжкое обвинение - нарушение ПДД совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы. В настоящий момент он отпущен под подписку о невыезде.



Московская прокуратура поставила под контроль расследование уголовного дела. Кроме того, прокуратура намерена проверить как сотрудники ГИБДД реагировали на другие нарушения Ефремова, который с начала года 10 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.