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Происшествия     14.04.2022 09:25

Экипаж ракетного крейсера «Москва» эвакуирован из-за пожара

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Теги:  Минобороны  крейсер «Москва» 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - На ракетном крейсере Черноморского флота "Москва" произошел пожар, в результате сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщили в Министерстве обороны России. Причины пожара устанавливаются.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16 мая 2016 года гвардейский ракетный крейсер «Москва» за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач награжден орденом Нахимова.

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» - фото Минобороны РФ:


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Теги: 
Минобороны  крейсер «Москва» 

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