16 декабря. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы признал бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова виновным в хищении 14,5 миллиарда рублей из бюджета области и приговорил его к 14 годам колонии.



Также Кузнецов лишен права в течение трех лет занимать должности на государственной службе.



По версии обвинения, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова в 2005-2008 годах нанесли бюджету Московской области ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей. Незаконно полученные денежные средства были легализованы и потрачены на приобретение зарубежной недвижимости, предметов роскоши, а также перечислены на счета зарубежных компаний.



Позднее Кузнецов скрылся за рубежом. В 2010 году он был объявлен в международный розыск. В 2013 году он был арестован во Франции, в 2014 году французский суд принял решение об экстрадиции Кузнецова в Россию. Процедура передачи Кузнецова России затянулась на несколько лет, однако в итоге он все же был экстрадирован в Россию.



В ходе суда Кузнецову было отказано в рассмотрении дела в особом порядке, кроме того, суд отказался снять с Кузнецова обвинение по ряду эпизодов преступной деятельности за истечением сроков давности. Сторона обвинения запросила у суда наказания для Кузнецова в виде 14 лет лишения свободы.



Ряд соучастников Кузнецова, Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах «скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия».



Также суд в Москве заочно приговорил гражданку США Булах к 11 годам колонии за хищение бюджетных средств.



Адвокаты Кузнецова заявили, что считают приговор слишком жестким и намерены обжаловать его в установленном порядке.