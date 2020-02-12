12 февраля. Mossovetinfo.ru – Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов выстрелил себе в голову в зале суда, сообщает РИА Новости.



Свиридов проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. В среду, 12 февраля Чертановский районный суд Москвы вынес Свиридову приговор и постановил взять его под стражу в зале суда.



Свиридов выстрелил себе в голову после оглашения приговора. До приговора он находился под подпиской о невыезде.