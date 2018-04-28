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Происшествия     28.04.2018 22:17

Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО

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Теги:  Москва  Правительство Москвы  ЮАО  префектура  суд  арест  Юсипов  ОПГ 

28 апреля. Mossovetinfo.ru - - В рамках расследования уголовного дела о хищениях в префектуре Южного административного округа (ЮАО) Москвы Нагатинский суд Москвы заключил под стражу на 15 суток бывшего первого зампрефекта ЮАО - 39-летнего Назима Юсипова.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, расследующего дело о крупном мошенничестве в префектуре ЮАО. В рамках этого дела следствием собраны материалы о том, что на протяжении многих лет организованная преступная группа чиновников и бизнесменов ежегодно похищала из бюджета не менее миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 марта 2017 года распоряжением №124-РМ освободил Юсипова Н.А «от занимаемой должности первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы Южного административного округа города Москвы» «по собственной инициативе». На этой должности Юсипов работал с 15 октября 2014 года. Ранее он работал первым зампрефектом Троицкого и Новомосковского округов, а затем – первым зам префектом ЮАО. На различных должностях в органах госвласти Москвы Юсипов работал с 1999 года.

С марта 2017 года по 23 апреля этого года Юсипов работал в МИД России на должности замглавы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Как сообщалось ранее, в августе 2017 года неизвестные избили начальника ГБУ района Нагатино-Садовники Эдуарда Коноваленко, который является основным свидетелем по делу о хищениях в префектуре ЮАО. Исходя из показаний Коноваленко, в рамках возбужденного в отношении него в ноябре 2015 года дела по афере с премиями, МВД потребовало возбудить дело в отношении сотрудников префектуры и зампрефекта Юсипова.  

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Теги: 
Москва  Правительство Москвы  ЮАО  префектура  суд  арест  Юсипов  ОПГ 

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