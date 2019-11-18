18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ ликвидировали в Подмосковье крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщается на официальном сайте ведомства.
Лаборатория была организована гражданами России и Украины для производства наркотиков и сбыта их через нелегальные интернет-магазины.
Трое наркоторговцев были задержаны с поличным. В частном доме в Московской области у них были обнаружены более 41 килограмма мефедрона, а также около 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.
Все трое задержанных заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере».
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