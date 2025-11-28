ФСБ предотвратила покушение на старшего офицера Минобороны в Крыму

1 декабря — Mossovetinfo.ru — ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России при задержании. Об этом сообщает телеканалом RT, также разместивший представленный ФСБ видеоролик.



При себе у украинского агента были средства связи с куратором, более 2 кг взрывчатки С-4, а также компоненты бомбы, - отмечается в сообщении.



Также установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Сообщается, что один из его пособников, житель Крыма задержан и арестован.



Согласно опубликованным материалам, сотрудник ГУР и завербованный им агент обсуждали варианты убийства российского офицера. Фахриев предлагал завербованному убить не только военного, но и его жену и ребёнка. Он объяснял исполнителю теракта, что даже если военный сядет в авто с семьёй, всё равно нужно будет дать сигнал на активацию бомбы.