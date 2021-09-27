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Происшествия     27.09.2021 10:38

ФСБ предотвратила теракт неонацистов в Башкирии

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Теги:  ФСБ  задержание  теракт  терроризм 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ пресекли в Уфе деятельность неонацистской группировки, планировавшей атаку на один из объектов правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте ФСБ.

Сообщается, что задержано пятеро участников неонацистской группы: 19-летний организатор, и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, которых он привлек к незаконной деятельности.

По версии следствия, задержанные учились пользоваться оружием и изготавливать самодельные взрывные устройства. В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, готовое к применению, взрывчатка и компоненты для ее изготовления, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, холодное оружие, а также портреты главарей Третьего Рейха, украинского националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Все задержанные помещены в СИЗО.

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Карта места

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Теги: 
ФСБ  задержание  теракт  терроризм 

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