3 августа. Mossovetinfo.ru – ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели операцию по пресечению деятельности подпольных оружейников в 12 российских регионах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Сообщается, что в Москве и Московской области, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской областях, Кемеровской области – Кузбассе пресечена деятельность 22 подпольных мастерских, в которых гражданское оружие модернизировали в боевое. Задержано 42 человека, причастных к модернизации оружия, изготовлению боеприпасов и их сбыту.
В ходе обысков были изъяты пулемет «ПКМ», автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», «Кедр», МР-40, SA, МР-5; винтовки и карабины «Мосина», СВТ, СКС, СВД, «Сайга», «Тигр», «Mauser», AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, «Barret»; пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, АПС, «Коровина», «Grand Power», «Glock», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Walther», «Luger», «Beretta», «Norinco», «Taurus», «Наган».
Кроме того, изъяты 17 ручных гранат, около 15 килограммов взрывчатых веществ, более 100 детонаторов, более 80 тысяч патронов разного калибра, а также оружейные запчасти.
Расследование продолжается, назначены экспертизы, принимаются процессуальные решения.
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