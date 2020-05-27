27 мая. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности пресекла в 9 регионах России деятельность подпольных оружейников, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Всего выявлено 13 подпольных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия и изготовлением боеприпасов. К преступной деятельности были причастны жители Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.
В ходе обысков было изъято 188 единиц оружия: пулеметы, автоматы, винтовки и карабины, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, а также гранатометы. При этом, изъяты как оружие времен Великой Отечественной войны (ППС, МР-38, РПД, пулемет «Максим», MG-42, винтовки Мосина, СВТ, «Mauser», М-4 и другие), так и современные виды оружия: Ак-12, АК-103, пистолеты Ярыгина, винтовки «Винторез».
Кроме того, изъяты более 16 тысяч патронов, 20 килограммов взрывчатки, 35 гранат, глушители.
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