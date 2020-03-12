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Происшествия     12.03.2020 13:33

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных торговцев оружием

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Теги:  ФСБ  оружие 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности совместно с МВД России раскрыла крупную сеть подпольных торговцев оружием, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

Преступная группа состояла из жителей Москвы, а также Московской, Тюменской и Челябинской областей.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания и работы злоумышленников изъято 236 единиц огнестрельного оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы.

Также были изъяты гранаты, 8 килограммов взрывчатых веществ, взрыватели, патроны, глушители, огнепроводные шнуры, более 100 комплектующих для оружия, оборудование и комплектующие для производства боеприпасов.

Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по производству и модернизации оружия.

Проводятся мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия.


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Теги: 
ФСБ  оружие 

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