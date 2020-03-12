12 марта. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности совместно с МВД России раскрыла крупную сеть подпольных торговцев оружием, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.



Преступная группа состояла из жителей Москвы, а также Московской, Тюменской и Челябинской областей.



В ходе обысков, проведенных по местам проживания и работы злоумышленников изъято 236 единиц огнестрельного оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы.



Также были изъяты гранаты, 8 килограммов взрывчатых веществ, взрыватели, патроны, глушители, огнепроводные шнуры, более 100 комплектующих для оружия, оборудование и комплектующие для производства боеприпасов.



Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по производству и модернизации оружия.



Проводятся мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия.