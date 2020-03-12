12 марта. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности совместно с МВД России раскрыла крупную сеть подпольных торговцев оружием, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.
Преступная группа состояла из жителей Москвы, а также Московской, Тюменской и Челябинской областей.
В ходе обысков, проведенных по местам проживания и работы злоумышленников изъято 236 единиц огнестрельного оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы.
Также были изъяты гранаты, 8 килограммов взрывчатых веществ, взрыватели, патроны, глушители, огнепроводные шнуры, более 100 комплектующих для оружия, оборудование и комплектующие для производства боеприпасов.
Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по производству и модернизации оружия.
Проводятся мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия.
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