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Происшествия     29.08.2022 11:08

ФСБ России установила соучастника по делу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной

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Теги:  ФСБ  Дугина  теракт  убийство 

29 августа. Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе продолжающегося проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству российской журналистки Дугиной Дарьи установлено убийство вместе с Н. Вовк готовил в Москве "еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович", - сообщается на сайте ФСБ России.

"Б. Цыганенко обеспечил Н. Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении ФСБ.

Сообщается что Б.Цыганенко 1978 г.р. прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Д. Дугиной.

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Теги: 
ФСБ  Дугина  теракт  убийство 

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