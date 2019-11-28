28 ноября. Mossovetinfo.ru – ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СК РФ ликвидировала организованную преступную группу «Шараповские», которая занималась убийствами, вымогательством, похищением людей ради выкупа, грабежами и разбоями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Преступления группировка совершала 2007-2015 годах на территории Дагестана и Москвы. В состав группировки входили более 250 человек, среди которых были действующие на тот момент сотрудники МВД Дагестана, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.
Ряд членов банды в 1998 году принял участие в подготовке и проведении в Махачкале террористического акта, в результате которого несколько десятков человек погибли, более 10 получили ранения.
В свою очередь в СК РФ сообщили, что августа по ноябрь 2019 года в Дагестане и Москве задержаны четыре участника группировки, им предъявлены обвинения и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков был выявлен схрон оружия, в котором были изъяты гранаты и другие боеприпасы.
Ранее один из участников банды был признан виновным в убийстве по найму. Расследование дела продолжается.
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