25 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает РИА Новости.



Сообщается, что в ходе обысков по местам пребывания радикальных исламистов, было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также другие «предметы и документы».



Во Владимирской области был задержан один из боевиков - гражданин одной из стран центральноазиатского региона. Задержаны ли другие члены террористической ячейки - не сообщается.