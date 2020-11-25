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Происшествия     25.11.2020 10:11

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве

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Теги:  ФСБ  терроризм  ИГ  задержание 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе обысков по местам пребывания радикальных исламистов, было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также другие «предметы и документы».

Во Владимирской области был задержан один из боевиков - гражданин одной из стран центральноазиатского региона. Задержаны ли другие члены террористической ячейки - не сообщается.


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Теги: 
ФСБ  терроризм  ИГ  задержание 

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