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Происшествия     12.03.2021 11:47

ФСБ вскрыла 37 подпольных оружейных мастерских в 28 регионах

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Теги:  ФСБ  оружие  задержание 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ прекратили деятельность 37 подпольных оружейных мастерских в 28 регионах России, РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что операция прошла по всей стране от Москвы до Крыма и Дальнего Востока.

Задержано 72 человека, у них изъята 251 единица огнестрельного оружия, как российского, так и иностранного производства.

Сообщается, что среди изъятого оружия советский авиационный пулемет ШКАС времен Великой Отечественной войны, различные, в том числе современные, модификации автомата Калашникова, пистолеты Glock и Beretta, СВД, американские штурмовые винтовки М-16, артиллерийские снаряды, ручные гранаты, тысячи патронов, глушители.

В предыдущий раз сеть подпольных оружейников была выявлена в феврале. Тогда была пресечена деятельность 28 мастерских в 19 регионах.

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Теги: 
ФСБ  оружие  задержание 

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