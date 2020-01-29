29 января. Mossovetinfo.ru – ФСБ России вычислила еще один почтовый сервис, с которого осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России, сообщается на официальном сайте ведомства.



Установлено, что с 24 января 2020 года анонимные пользователи производили рассылку сообщений о заложенных взрывных устройствах с почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария). В 2019 году с данного сервиса было отправлено 123 ложных сообщения о минировании зданий судов в России, а также объектов социальной и транспортной инфраструктуры. С начала 2020 года через данный сервис поступили сообщения о минировании 834 зданий.



В связи с этим, на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 29 января 2020 года осуществляется блокировка сервиса Protonmail.com.



Ранее сообщалось о блокировке почтового сервиса Startmail.com (Нидерланды) с которого также осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России.