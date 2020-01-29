Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     29.01.2020 11:38

ФСБ вычислила еще один сервис, с которого рассылались ложные сообщения о бомбах

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  угроза взрыва  терроризм  блокировка сайтов 

29 января. Mossovetinfo.ru – ФСБ России вычислила еще один почтовый сервис, с которого осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России, сообщается на официальном сайте ведомства.

Установлено, что с 24 января 2020 года анонимные пользователи производили рассылку сообщений о заложенных взрывных устройствах с почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария). В 2019 году с данного сервиса было отправлено 123 ложных сообщения о минировании зданий судов в России, а также объектов социальной и транспортной инфраструктуры. С начала 2020 года через данный сервис поступили сообщения о минировании 834 зданий.

В связи с этим, на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 29 января 2020 года осуществляется блокировка сервиса Protonmail.com.

Ранее сообщалось о блокировке почтового сервиса Startmail.com (Нидерланды) с которого также осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  угроза взрыва  терроризм  блокировка сайтов 

Возврат к списку

Лента новостей

12:41 Город (Москва и область) Станция Санино Киевского направления МЖД будет открыта в первом квартале 2020 года

11:38 Происшествия ФСБ вычислила еще один сервис, с которого рассылались ложные сообщения о бомбах

10:22 Происшествия Несколько бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

10:05 Власть Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса в Россию

09:45 Город (Москва и область) Москвичи выберут форматы уличных тренировок

Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru