4 сентября. Mossovetinfo.ru – ФСБ задержала 13 членов закрытого интернет-сообщества, которые готовили массовые убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Задержанные склоняли других интернет-пользователей к совершению подобных преступлений. Совершать убийства они собирались с помощью самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия.



При задержании были изъяты четыре готовых самодельных взрывных устройства, начиненные поражающими элементами, а также компоненты для сборки других СВУ и создания зажигательных смесей. Также изъято хранившееся с нарушениями гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.



Помимо этого, у задержанных были изъяты личные дневники и средства связи, в которых были обнаружены инструкции по производству зажигательных смесей и самодельных взрывных устройств, схемы нападения на учебные заведения, здания правоохранительных органов, а также варианты атак на места массового скопления людей.