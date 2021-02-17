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Происшествия     17.02.2021 13:15

ФСБ задержала 19 человек, планировавших теракты в регионах России

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Теги:  терроризм  ФСБ  задержание 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Карачево-Черкессии, в Крыму, в Ростовской области и в Краснодарском крае 19 исламистов, которые планировали проведение террористических актов на Северном Кавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Все задержанные входят в организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (террористическая организация, запрещенная в России), которая ставит своей целью создание халифата.

Задержанные помимо подготовки террористических актов, вели пропаганду экстремистской идеологии и занимались вербовкой новых сторонников.

10 задержанных являлись организаторами террористических ячеек, остальные - активными участниками.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты пулемет РПК, автомат АКМ, патроны, самодельные взрывные устройства и взрывчатка, а также «пояс смертника», начиненный поражающими элементами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистов. При этом, по результатам экспертиз, могут быть возбуждены дела и по другим статьям.

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Теги: 
терроризм  ФСБ  задержание 

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