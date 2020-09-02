 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     02.09.2020 10:10

ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в 9 регионах России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  задержание  оружие 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности задержала 20 подпольных оружейников в 9 регионах России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержания прошли в Республике Крым, Красноярском крае, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областях.

Подпольные оружейники занимались восстановлением боевых свойств оружия и переделкой гражданских образцов оружия в боевое с целью сбыта.

В шести выявленных подпольных мастерских, а также у подпольных оружейников было изъято 83 единицы оружия: автоматы «АКС-74У», «АК-103»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС»; винтовки и карабины «Мосина», «СКС», «СВТ», «AR-15», «Mauser»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «СПШ», «Glock», «Наган».

Также были изъяты 16 гранат, более 5 тысяч патронов, 5 глушителей, более 150 штык-ножей и запчасти для оружия.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  задержание  оружие 

Возврат к списку

Лента новостей

11:15 Город (Москва и область) Пожилые люди могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса

10:19 В России Со 2 сентября в России вводится выплата молодым специалистам

10:10 Происшествия ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в 9 регионах России

09:57 Город (Москва и область) Система видеонаблюдения с 1 сентября заработали на всех станциях метро

09:17 Город (Москва и область) Москвичи внесли более 750 тысяч записей в электронные медкарты

Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru