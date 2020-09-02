2 сентября. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности задержала 20 подпольных оружейников в 9 регионах России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Задержания прошли в Республике Крым, Красноярском крае, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областях.



Подпольные оружейники занимались восстановлением боевых свойств оружия и переделкой гражданских образцов оружия в боевое с целью сбыта.



В шести выявленных подпольных мастерских, а также у подпольных оружейников было изъято 83 единицы оружия: автоматы «АКС-74У», «АК-103»; пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС»; винтовки и карабины «Мосина», «СКС», «СВТ», «AR-15», «Mauser»; пистолеты и револьверы «ТТ», «ПМ», «СПШ», «Glock», «Наган».



Также были изъяты 16 гранат, более 5 тысяч патронов, 5 глушителей, более 150 штык-ножей и запчасти для оружия.