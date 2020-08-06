6 августа. Mossovetinfo.ru – ФСБ РФ совместно с МВД и Росгвардией задержала 25 подпольных оружейников в 5 регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФСБ.



Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Было выявлено 12 подпольных мастерских, изъято 116 единиц боевого и гражданского оружия с восстановленными боевыми свойствами.



Отмечается, что было изъято как оружие времен Великой Отечественной войны (винтовки Мосина, карабины СКС, пистолеты-пулеметы ППШ и ПСС), так и более современное оружие (автоматы АК-74, АКС-74У, пистолеты-пулеметы Uzi, винтовки СВД и другие).



Ранее, 3 августа ФСБ уже провела подобную операцию в 12 регионах России. Было изъято 179 единиц оружия, гранаты, патроны, взрывчатые вещества, задержано более 40 человек, причастных к модернизации оружия, изготовлению боеприпасов и их сбыту.