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Происшествия     04.03.2021 11:26

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Калининградской области

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Теги:  ФСБ  терроризм  задержание 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что мужчина готовил теракт по мотивам ненависти к действующей власти. Дома у него была обнаружена самодельная бомба, инструкции по ее изготовлению, компоненты для изготовления взрывчатки, а также «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

Помимо изготовления бомбы, задержанный также занимался вербовкой людей для участия в террористических атаках.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело.

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Теги: 
ФСБ  терроризм  задержание 

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