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Происшествия     17.04.2021 11:01

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского дипломата

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Теги:  ФСБ  Украина 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Украинский дипломат задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФСБ. Задержанный - консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сососнюк.

Он был задержан с поличным в ходе встречи с гражданином РФ при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

К дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.

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Теги: 
ФСБ  Украина 

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