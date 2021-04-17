ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского дипломата

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Украинский дипломат задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФСБ. Задержанный - консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сососнюк.



Он был задержан с поличным в ходе встречи с гражданином РФ при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.



К дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.