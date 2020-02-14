14 февраля. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности задержала жителя Московской области 1986 года рождения, который финансировал террористов, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что задержанный являлся членом законспирированной ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), которая занималась сбором средств для террористов и их переправкой за рубеж. Сообщается, что члены ячейки переправили террористам более 25 миллионов рублей.



Сообщается, что были выявлены схема и механизмы финансирования боевиков. В ходе обыска на квартире задержанного были обнаружены средства коммуникации, банковские карты и документы, подтверждающие противоправную деятельность террориста.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».