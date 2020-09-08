8 сентября. Mossovetinfo.ru – Четверо фанатов ЦСКА получили от 6 до 11 лет колонии строго режима за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек, сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



Все обвиняемые были признаны виновными по статьям «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Кроме того, двое обвиняемых были также признаны виновными по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений».



Драка произошла в июле 2018 года, когда фанаты ЦСКА на платформе Курского вокзала избили двух пассажиров поезда «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». Один из пострадавших в результате побоев скончался, второй был госпитализирован.



В настоящее время в производстве Басманного суда находится еще одно дело, по которому проходят еще пять участников драки. Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений».