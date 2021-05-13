Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в Москве

13 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве проводится доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.



Инцидент произошел во время игры в футбол на площадке вблизи улицы Живописная. Ребенок был доставлен в медучреждение, где у него диагностировали травмы головы.



Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.