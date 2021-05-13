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Происшествия     13.05.2021 11:32

Футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика в Москве

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Теги:  СК РФ  дети  проверка 

13 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве проводится доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Инцидент произошел во время игры в футбол на площадке вблизи улицы Живописная. Ребенок был доставлен в медучреждение, где у него диагностировали травмы головы.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: 
СК РФ  дети  проверка 

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