28 июня. Mossovetinfo.ru – Генеральный директор крупного московского застройщика покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Тело генерального директора девелопера «Пионер№ Андрея Грудина был обнаружен в его кабинете на Пироговской улице.
На месте оставлена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке.
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