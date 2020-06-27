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Происшествия     27.06.2020 11:53

Гендиректор крупного московского застройщика покончил с собой

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Теги:  строительство 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Генеральный директор крупного московского застройщика покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тело генерального директора девелопера «Пионер№ Андрея Грудина был обнаружен в его кабинете на Пироговской улице.

На месте оставлена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке.


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Теги: 
строительство 

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