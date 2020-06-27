28 июня. Mossovetinfo.ru – Генеральный директор крупного московского застройщика покончил с собой. Об этом сообщает «Интерфакс».



Тело генерального директора девелопера «Пионер№ Андрея Грудина был обнаружен в его кабинете на Пироговской улице.



На месте оставлена предсмертная записка, в которой говорится о высокой долговой нагрузке.