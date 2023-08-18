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Происшествия     27.08.2023 18:12

Генетические экспертизы установили личности Пригожина, Уткина (Вагнер) и других, погибших в авиакатастрофе - СК

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  авиакатастрофа  бизнесджет Embraer  Embraer - 135 (EBM-135BJ)  Куженкино Тверской области  Вагнер  Пригожин  Уткин  генетические экспертизы 

27 августа — Mossovetinfo.ru — По результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз установлены личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области 23 августа, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе, сообщил в воскресенье Следственный комитет России в заявлении "О ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в Тверской области".

"Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области.
В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", говорится в заявлении, распространенном по официальным информационным каналам ГСУ СК РФ.

Ранее, в день авиакатастрофы, в Росавиации сообщали, что по данным авиакомпании, которой принадлежал самолет, на борту Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры, сотрудники компании "Вагнер": Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Экипаж бизнес-джета состоял из трех человек: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа, вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, все находившиеся на борту - погибли.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  авиакатастрофа  бизнесджет Embraer  Embraer - 135 (EBM-135BJ)  Куженкино Тверской области  Вагнер  Пригожин  Уткин  генетические экспертизы 

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