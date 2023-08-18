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Происшествия
27.08.2023, 18:12
Генетические экспертизы установили личности Пригожина, Уткина (Вагнер) и других, погибших в авиакатастрофе - СК
27 августа — Mossovetinfo.ru — По результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз установлены личности ...
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Происшествия
23.08.2023, 06:42
ПВО ночью 23 августа пресечена очередная попытка атак тремя беспилотниками по Москве - Минобороны
23 августа — Mossovetinfo.ru — 23 августа с.г. в ночное время силами ПВО уничтожены два беспилотника (БПЛА) в воздухе на...
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Происшествия
18.08.2023, 07:58
Сбит БПЛА в районе «Экспоцентра» на Красной Пресне — Собянин
18 августа — Mossovetinfo.ru — Силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета на Москву был уничтожен бес...