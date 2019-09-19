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Происшествия     19.09.2019 19:47

Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

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Теги:  Генпрокуратура  ГП  Павел Устинов  Устинов  суд 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Павла Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Апелляцию подал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Отмечается, что прокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, но считает, что вынесено чрезмерно суровое наказание.

Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.

Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Павлу Устинову.


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Теги: 
Генпрокуратура  ГП  Павел Устинов  Устинов  суд 

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