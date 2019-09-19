19 сентября. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Павла Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.



Апелляцию подал заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Отмечается, что прокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, но считает, что вынесено чрезмерно суровое наказание.



Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.



Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.



Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Павлу Устинову.