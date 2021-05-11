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Происшествия     11.05.2021 09:32

Глава pr-департамента «Спартака» попал в реанимацию после нападения

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Теги:  Спартак  нападение  уголовное дело 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов попал в реанимацию в результате избиения, сообщает «Спорт-Экспресс».

У Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма, он находится в сознании.

Как сообщил пресс-атташе команды Ярослав Кулемин, нападение произошло 9 мая, недалеко от дома Фетисова.

По факту нападения на Фетисова заведено уголовное дело. Пока неизвестно, связано ли нападение с его профессиональной деятельностью.

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Теги: 
Спартак  нападение  уголовное дело 

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