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Происшествия     29.03.2019 17:09

Глава столичной ГИБДД каказан после ДТП на Можайском шоссе

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Теги:  ДТП 

29 марта. Mossovetinfo.ru - Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко предупрежден о неполном служебном соответствии после смертельного ДТП на Можайском шоссе. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай, то начальник ГИББД Москвы лишится своей должности», - сказал Колокольцев журналистам.

О неполном служебном соответствии также предупрежден командир 1-го отдельного спецбатальона (ОСБ) ДПС столичной ГИБДД подполковник полиции Алексей Сорокин и ряд других офицеров спецбатальона. Один из находившихся на месте ДТП инспекторов ГИБДД уволен, а второй предупрежден о неполном служебном соответствии. Строгий выговор объявлен также заместителю Коваленко Алексею Диокину.

ДТП произошло на Можайском шоссе 24 марта. Mercedes Gelandewagen выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль «Нива», в котором ехала семья из трех человек. В результате мать и ребенок, ехавшие в машине, погибли, отец, находившийся за рулем, попал в больницу. Управлявший иномаркой Джамбеков в ходе оформления ДТП скрылся с места аварии. Позднее он покинул Москву. 29 марта он сдался полиции после призыва сделать это со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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Теги: 
ДТП 

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