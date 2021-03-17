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Происшествия     17.03.2021 20:27

Глава трех спортивных федераций Власенко арестован по обвинению в мошенничестве

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Теги:  суд  Алексей Власенко  арест 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы арестовал до 16 мая председателя трех спортивных федераций России Алексея Власенко, который обвиняется в мошенничестве.

Обвинение Власенко предъявлено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Власенко возглавляет Федерацию водного поло России, Российскую федерацию прыжков в воду и Федерацию синхронного плавания России.

РИА Новости, со ссылкой на источник, сообщает, что обвинение не связано с деятельностью Власенко на посту руководителя спортивных федераций. При этом фабула дела неизвестна.


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Теги: 
суд  Алексей Власенко  арест 

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