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Происшествия     08.11.2022 10:25

Годовалого ребенка из окна на 11 этаже выбросила мать - прокуратура Москвы

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Теги:  прокуратура  покушение на убийство малолетнего 

8 ноября, - Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщает, что "под окнами жилого дома в Сумском проезде обнаружен малолетний ребенок".

"По предварительной информации, мать ребенка выбросила его из окна квартиры, расположенной на 11 этаже", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 26-летняя мать годовалого ребенка в момент происшествия находилась в квартире. Девочка 2021 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии. Мать ребенка также госпитализирована...

На месте координирует действия правоохранительных органов Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков. Принятие процессуального решения по факту покушения на убийство малолетнего находится на контроле в прокуратуре Москвы.

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Теги: 
прокуратура  покушение на убийство малолетнего 

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