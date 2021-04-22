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Происшествия     22.04.2021 10:21

Гражданин России задержан в Севастополе по подозрению в госизмене - ФСБ

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Теги:  ФСБ  государственная измена  задержание  Севастополь 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ РФ задержали в Севастополе гражданина России по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный целенаправленно собирал и передавал украинской военной разведке сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Также сообщается, что утечка данных сведений за рубеж может нанести вред обороноспособности страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского дипломата Александра Сососнюка. Он был задержан с поличным при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.

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Теги: 
ФСБ  государственная измена  задержание  Севастополь 

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