4 декабря. Mossovetinfo.ru - Грудного ребенка выкинули из окна в ТиНАО, ребенок погиб, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
Тело ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле одного из жилых домов на улице Летчика Ульянова.
Сообщается, что в квартире, откуда выбросили ребенка, находилась его мать и ее знакомая. По предварительной информации именно знакомая выкинула ребенка в окно.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего ребёнка».
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