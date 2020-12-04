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Происшествия     04.12.2020 14:30

Грудного ребенка выкинули из окна в ТиНАО

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Теги:  ТиНАО  ребенок  гибель  убийство  уголовное дело  СК РФ 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Грудного ребенка выкинули из окна в ТиНАО, ребенок погиб, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Тело ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле одного из жилых домов на улице Летчика Ульянова.

Сообщается, что в квартире, откуда выбросили ребенка, находилась его мать и ее знакомая. По предварительной информации именно знакомая выкинула ребенка в окно.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего ребёнка».


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Теги: 
ТиНАО  ребенок  гибель  убийство  уголовное дело  СК РФ 

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