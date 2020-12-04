4 декабря. Mossovetinfo.ru - Грудного ребенка выкинули из окна в ТиНАО, ребенок погиб, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Тело ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле одного из жилых домов на улице Летчика Ульянова.



Сообщается, что в квартире, откуда выбросили ребенка, находилась его мать и ее знакомая. По предварительной информации именно знакомая выкинула ребенка в окно.



На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего ребёнка».