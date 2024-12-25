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Происшествия     27.12.2024 11:40

Группа из 16 человек задержана по делу об организации подпольного казино в Москве

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Теги:  казино  СК  суд  приговор  уголовное дело  азартные игры 

27 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве предъявлено обвинение 16 фигурантам уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

По версии следствия, в период с июля 2023 года по ноябрь 2024 года организатор и участники преступной группы осуществляли незаконное проведение азартных игр на территории столичного региона. Также было организовано два кол-центра в Пресненском районе столицы, - их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши. По данным следствия криминальный доход организаторов нелегальных азартных игр за несколько лет превысил 10 млрд руб.

Также по информации Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области, в Московской области члены преступного сообщества признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр - доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Владимира Новикова, Станислава Щеглова, Виктора Захарова и Елены Василенко. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Члены преступного сообщества открыли на территории Подольского городского округа и города Санкт-Петербурга два полноценных игорных заведения, где функционировали залы с персональными компьютерами, программное обеспечение которых схоже с программным обеспечением игровых автоматов.

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Теги: 
казино  СК  суд  приговор  уголовное дело  азартные игры 

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