 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Происшествия     07.02.2021 17:28

Грузовик сгорел в Алабяно-Балтийском тоннеле

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта осложненов Алабяно-Балтийском тоннеле из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта в telegram-канале.

Днем в воскресенье, 7 февраля, было перекрыто движения от улицы Алабяна в сторону Большой Академической. В настоящее время движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе.

По данным МЧС, в тоннеле сгорел грузовик. Водитель был передан медикам.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар 

Возврат к списку

Лента новостей

17:28 Происшествия Грузовик сгорел в Алабяно-Балтийском тоннеле

13:14 Общество Ученые рассказали, когда в России отменят масочный режим

10:43 Мнения Явлинский: политическое направление Навального — это популизм и национализм

22:48 Происшествия СК: в результате пожара в ТиНАО погиб один взрослый и двое детей

15:36 Происшествия Два ребенка погибли в результате пожара в ТиНАО - СМИ

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального

16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru