Грузовик сгорел в Алабяно-Балтийском тоннеле

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Движение транспорта осложненов Алабяно-Балтийском тоннеле из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта в telegram-канале.



Днем в воскресенье, 7 февраля, было перекрыто движения от улицы Алабяна в сторону Большой Академической. В настоящее время движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе.



По данным МЧС, в тоннеле сгорел грузовик. Водитель был передан медикам.