11 января. Mossovetinfo.ru – Крупная авария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, грузовик врезался в четыре автобуса с военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.



Обновлено в 16:11: По уточненным данным, 4 человека погибли, 6 пострадали.