11 января. Mossovetinfo.ru – Крупная авария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, грузовик врезался в четыре автобуса с военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 16:11: По уточненным данным, 4 человека погибли, 6 пострадали.
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