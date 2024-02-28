9 марта — Mossovetinfo.ru — Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве опровергает недостоверную информацию о якобы уси...

6 марта — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в ночное время 6 марта 2024 года в частном доме на ул. Новомалино в Зелен...