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Происшествия     09.07.2020 08:27

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

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Теги:  Хабаровский край  губернатор  Сергей Фургал  задержание  убийства 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Сообщается, что ОПГ причастна к совершению целого ряда особо тяжких преступлений в отношении бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Сам Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей, в его отношении возбуждено уголовное дело, обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

Помимо Фургала задержаны еще четверо активных членов ОПГ, которым уже предъявлены обвинения.

Фургал был выбран главой Хабаровского края в 2018 году, он баллотировался от партии ЛДПР. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.


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Теги: 
Хабаровский край  губернатор  Сергей Фургал  задержание  убийства 

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