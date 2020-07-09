9 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Сообщается, что ОПГ причастна к совершению целого ряда особо тяжких преступлений в отношении бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Сам Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей, в его отношении возбуждено уголовное дело, обвинение будет предъявлено в ближайшее время.



Помимо Фургала задержаны еще четверо активных членов ОПГ, которым уже предъявлены обвинения.



Фургал был выбран главой Хабаровского края в 2018 году, он баллотировался от партии ЛДПР. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.