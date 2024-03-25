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Происшествия     05.04.2024 01:33

Губернатору Мурманской области Чибису после нападения проведена операция, он в реанимации

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Теги:  Андрей Чибис  губернатор  Мурманская область  нападение  реанимация 

5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Главе региона, губернатору Мурманской области Андрею Чибису проведена операция, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщается в телеграмм-канале правительства региона.

Также со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области сообщается, что нападавший на Чибиса задержан, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины и мотивы совершенного преступления.

Ранее, после операции, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев сообщил о состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта». В данный момент операция завершена, она длилась более часа.

Министр здравоохранения Мурманской области выехал в Кировск, где госпитализирован губернатор Чибис после нападения, сообщили в пресс-служба главы региона.


Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК.

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Теги: 
Андрей Чибис  губернатор  Мурманская область  нападение  реанимация 

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