Губернатору Мурманской области Чибису после нападения проведена операция, он в реанимации

5 апреля — Mossovetinfo.ru —— Главе региона, губернатору Мурманской области Андрею Чибису проведена операция, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщается в телеграмм-канале правительства региона.



Также со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области сообщается, что нападавший на Чибиса задержан, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины и мотивы совершенного преступления.



Ранее, после операции, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев сообщил о состоянии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.



«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта». В данный момент операция завершена, она длилась более часа.



Министр здравоохранения Мурманской области выехал в Кировск, где госпитализирован губернатор Чибис после нападения, сообщили в пресс-служба главы региона.





Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК.